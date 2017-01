Claudia Roth in Traunstein: "Besinnen auf die europäischen Grundwerte"

Scharfe Worte zur Landes- und Bundespolitik fand Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth beim erstmaligen Neujahrstreffen der Grünen in Traunstein. Wesentliches Thema war die Innere Sicherheit. − Foto: awi Scharfe Worte zur Landes- und Bundespolitik fand Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth beim erstmaligen Neujahrstreffen der Grünen in Traunstein. Wesentliches Thema war die Innere Sicherheit. − Foto: awi



Der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen hat erstmals einen Neujahrsempfang in Traunstein veranstaltet. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth war als Zugpferd und Hauptrednerin eingeladen und referierte am Sonntag im voll besetzen Saal des Gasthauses "Sailer Keller" knapp eine Stunde lang zum Thema "Heimat Bayern – so geht es Deutschland."

Breiten Raum nahmen in ihrer Rede die Themen Asylpolitik und Innere Sicherheit ein, die sie mit scharfen Angriffen auf die Positionen der CSU verband. Roth plädierte dafür, sich wieder stärker auf die Werte des Grundgesetzes zurück zu orientieren, die sich auch in vielen europäischen Grundwerten wiederfinden würden. Weite Teile ihrer Rede waren Grundsatzpositionen zur Lösung diverser innen- und außenpolitischer Krisen. Daneben stimmte sie die Zuhörerschaft auf den Wahlkampf zur Bundestagswahl 2017 ein – verbunden mit dem Aufruf, sich politisch und gesellschaftlich zu engagieren: "Wir müssen fest an eine gute Zukunft glauben, die aber nicht vom Himmel fällt. Wir müssen heute etwas tun." Auch und gerade im Bundeswahlkampf müssten die demokratischen Parteien miteinander reden und vernünftig miteinander umgehen. Es gelte, sich gegen rechtspopulistische Stimmungsmache, Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit und Homophobie zu positionieren.

