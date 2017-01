Cancan, ein Fechtkampf und ein "Toter" beim Neujahrskonzert

Der Dirigent ist besiegt: Hans Koller (rechts) gibt sich im Fechtduell geschlagen. − Fotos: Oswald Der Dirigent ist besiegt: Hans Koller (rechts) gibt sich im Fechtduell geschlagen. − Fotos: Oswald



Die Stadtkapelle Tittmoning beeindruckte am Wochenende ihr großes Publikum bei zwei fetzigen Neujahrskonzerten im "Braugasthof" in Tittmoning. Zu jedem Lied hatten die Musiker eine kleine Anekdote bereit und brachten die Zuhörer sowohl zum Lachen als auch zum Nachdenken. Jung und Alt drängten sich in den Saal, um einen der begehrten Plätze zu ergattern.

Den Anfang machte das "Junge Gebläse". Die Kleinsten der Jungbläser verzauberten die Zuhörer mit dem Stück "Super Trouper" der schwedischen Band ABBA und wurden mit großem Applaus belohnt. Dann waren die "Senioren" der Jungbläser an der Reihe. Sie schlugen beim bekannten "Imagine" von John Lennon leise Töne an. Schwungvoll ging es bei den Jungmusikern weiter mit "Lay all your Love on me", wieder von ABBA.

Nun war die Stadtkapelle Tittmoning an der Reihe. Gemütlich startete sie mit "Sentimental Journey" und einem "Gesang aus dem 16. Jahrhundert" an. Sentimental wurde es bei "Feodora Ouverture" von Pjotr Tschaikowsky. Hoch her ging es dagegen beim letzten Stück vor der Pause. "Perlen der Romantik" wurde die Zusammenstellung genannt. Derweil ging es auf der Bühne drunter und drüber. Die Musiker hatten sich ein herrliches Rahmenprogramm zu den einzelnen Stücken einfallen lassen, immer passend zum Klang der Musik. Das Publikum erlebte eine muhende "Kuh", einen Barbier oder einen Stunt à la Wilhelm Tell, bei dem ein Apfel mit einem Pfeil durchbohrt wurde.

Doch es ging noch weiter: Drei fesche Madln tanzten einen Cancan. Und dann wurde der Dirigent – immer noch zu Musikbegleitung – auch noch zu einem Fechtkampf herausgefordert. Schließlich ertönte zum Finale ein Knall, ein Musikant fiel um – der aus Versehen "Erschossene" musste von der Bühne getragen werden.

