So schlau und hilfsbereit wie Filmhund Lassie

Besonders wohl fühlt sich Retriever Balu im Schneegestöber – und verliert dabei nie den Überblick, wie sein erstaunliches Verhalten am Samstagmorgen zeigte. Als Peter Niederbuchner auf der Gassirunde in Truchtlaching ein verirrtes Kalb verfolgte, trommelte der Hund die Nachbarschaft zusammen. Denn für Balu stand fest, dass sein Herrchen Hilfe braucht. Auch wenn es am Ende keine Notlage war, zeigte sich Niederbuchner stolz auf seinen vierbeinigen Helden. Der tierliebe Hund hat auch schon öfter verletzte Vögel in Sicherheit gebracht, so dass es ganz in Balus Sinne sein dürfte, dass das Kalb nach dem Ausflug im Schneesturm nun wieder unbeschadet in seiner Freibox am Bauernhof untergebracht ist. − Fotos: privat

Besonders wohl fühlt sich Retriever Balu im Schneegestöber – und verliert dabei nie den Überblick, wie sein erstaunliches Verhalten am Samstagmorgen zeigte. Als Peter Niederbuchner auf der Gassirunde in Truchtlaching ein verirrtes Kalb verfolgte, trommelte der Hund die Nachbarschaft zusammen. Denn für Balu stand fest, dass sein Herrchen Hilfe braucht. Auch wenn es am Ende keine Notlage war, zeigte sich Niederbuchner stolz auf seinen vierbeinigen Helden. Der tierliebe Hund hat auch schon öfter verletzte Vögel in Sicherheit gebracht, so dass es ganz in Balus Sinne sein dürfte, dass das Kalb nach dem Ausflug im Schneesturm nun wieder unbeschadet in seiner Freibox am Bauernhof untergebracht ist. − Fotos: privat