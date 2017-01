Schleierfahnder stellen auf A8 Drogen und Munition sicher

− Foto: Symbolfoto dpa − Foto: Symbolfoto dpa



Viel zu tun gab es für die Beamten der Polizeiinspektion Fahndung Traunstein in der Nacht auf Montag. Gegen 23 Uhr fiel einer Streifenbesatzung ein Auto mit österreichischer Zulassung auf, das auf der A 8 in Richtung Salzburg unterwegs. Bei der Kontrolle wurde dann schnell klar, dass die Fahnder den richtigen Riecher hatten, denn im Kofferraum des Fahrzeugs befand sich eine Tasche mit rund 120 Gramm Marihuana. Bei der weiteren Durchsuchung des Autos fanden sie zudem noch mehrere scharfe Gewehrpatronen.

Die vier Männer aus Österreich, die sich im Fahrzeug befanden, wollten zunächst nicht angeben, wem die Drogen und die Patronen gehören. Erst im Laufe der Vernehmungen konnte dann der Besitzer ermittelt werden. Dieser muss sich nun wegen diverser Delikte im Bereich des Betäubungsmittelgesetzes und des Waffengesetzes verantworten. Die Ermittlungen hat die Kripo Traunstein übernommen.

In den frühen Morgenstunden, gegen 3.30 Uhr, fuhr dann ein VW Sharan in die Kontrollstelle der Bundespolizei am Walserberg. Die Beamten, welche durch Kollegen der bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt werden, konnten sowohl beim Fahrer als auch beim Beifahrer des Autos eine geringe Menge an Amphetamin auffinden. Die verständigte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Fahndung Traunstein übernahm die Sachbearbeitung und durchsuchte das Auto nach weiteren Drogen. Hierbei wurden noch einmal rund 0,3 Gramm Amphetamine im Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt. Die beiden Männer aus Tirol wurden festgenommen und wegen Einfuhr von Betäubungsmittel angezeigt.

In beiden Fällen wurden bei den jeweiligen Fahrern Drogentests durchgeführt, die jeweils positiv ausfielen. Somit kommen auf die Fahrer zusätzlich zu den bereits genannten Verstößen noch Anzeigen wegen Fahrten unter Drogeneinfluss zu. − pnp