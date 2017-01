Mist auf der Straße: Traktor verliert in der Kurve seine Ladung

Der Unfallort, kurz nachdem der Kipper sich von seinem Gestell gelöst hatte: Auch das Ortsschild von Kay wurde in Mitleidenschaft gezogen. − Foto: FDL/Lamminger Der Unfallort, kurz nachdem der Kipper sich von seinem Gestell gelöst hatte: Auch das Ortsschild von Kay wurde in Mitleidenschaft gezogen. − Foto: FDL/Lamminger



Eine Wagenladung Mist ist am Montag am Ortseingang von Kay auf der Straße gelandet. Gegen Mittag fuhr ein Landwirt mit seinem Traktor und zwei Kippanhänger von Wiesmühl nach Kay und bog links in die Trostberger Straße ab. Möglicherweise wegen zu hoher Geschwindigkeit beim Abbiegen kippte der zweite Anhänger um.

Der Kipperaufbau blieb auf der Straße liegen, das Fahrgestell wurde noch einige Meter liegend hinterher gezogen. Beide Anhänger waren mit Mist beladen. Mit einem Radlader und einem weiteren Traktor wurde der Mist von der Straße verladen. Die Feuerwehr Kay sicherte die Unfallstelle ab. Zur Einsatzstelle konnten sie zu Fuß gehen, da diese nur rund 100 Meter vom Feuerwehrhaus entfernt war. − red