Jubiläum 70 Jahre CSU-Kreisverband: Landrat Walch kündigt erneute Kandidatur an

Heiteres und Nachdenkliches bekamen die vielen Gäste des CSU-Neujahrsempfanges in Waging zu hören (von links): Moderator Karlheinz Kas, MdL Klaus Steiner, Landtagspräsident a.D. Alois Glück, MdB Dr. Peter Ramsauer, Landrat a.D. Hermann Steinmaßl und Landrat Siegfried Walch. − Foto: awi



Zum traditionellen Neujahrsempfang hat der CSU-Kreisverband Traunstein am Montagabend ins Strandkurhaus in Waging geladen. Die Festveranstaltung, die wieder von vielen geladenen Gästen aus Kommunalpolitik, Behörden, Organisationen, Verbänden, Wirtschaft und Kirchen besucht wurde, bildete zugleich den Abschluss des Festjahres des Kreisverbandes, der auf eine 70-jährige Geschichte zurückblicken kann. Moderator Karlheinz Kas entlockte den heimischen Spitzenpolitikern in der knapp dreistündigen Veranstaltung viele humorvolle Anekdoten aus dem politischen Leben.

In der ersten Talkrunde saßen MdL Klaus Steiner, Landtagspräsident a.D. Alois Glück, MdB Dr. Peter Ramsauer, Landrat a.D. Hermann Steinmaßl und Landrat Siegfried Walch auf dem Podium. Letzterer kündigte auf Nachbohren des Moderators an, dass er die Position des Landrats nicht als Durchgangsstation ansehe: "Natürlich trete ich in drei Jahren wieder an!" Monsignore Thomas Schlichting gab zum Ende der Festveranstaltung noch Humorvolles und Doppelsinniges an die Zuhörer weiter. Zum Abschluss sangen die Anwesenden vollmundig die Bayern- und die Deutschlandhymne, bevor das junge Blechbläserquintett "Grass Brass" die Europahymne intonierte. − awiEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 18. Januar 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.