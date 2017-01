Bayern-Fanclub "13 Höslwanger" holt sich Wanderpokal

Die Siegermannschaft der "13 Höslwanger". − Foto: privat Die Siegermannschaft der "13 Höslwanger". − Foto: privat



Die "13 Höslwanger" haben den Markus-Asböck-Gedächtnispokal gewonnen. Zum 14. Mal hatte der Altenmarkter FC-Bayern-Fanclub "De Alztaler" dieses Fußball-Hallenturnier in der Schulturnhalle ausgerichtet. Zehn Hobbymannschaften waren in zwei Gruppen am Start.

Im ersten Halbfinale setzte sich "Obing ’84" mit 3:2 gegen die Gastgeber durch, das zweite gewannen die "13 Höslwanger" mit 1:0 gegen die "Seeoner Seedeifen". Im kleinen Finale sicherten sich "De Alztaler Altenmarkt" Platz 3 durch ein 4:1 gegen die "Seeoner Seedeifen". Spannend bis zum Schluss war das Endspiel zwischen "Obing ’84" und den "13 Höslwangern", das Letztere schließlich mit 2:1 für sich entschieden. Die weitere Reihenfolge nach den Platzierungsspielen lautete: 5. "De Rot-Weiß’n Tinninger", 6. "Super Bayern Tacherting", 7. "Rot-Weiße-Traun" Traunstein 1, 8. "Obinger Faßl", 9. "Allstars", 10. Rot-Weisse-Traun Traunstein 2.red

Mehr dazu am 18. Januar in der Heimatzeitung.