Nach drei Jahren: Waginger Heimatverein legt wieder Jahresheft auf

Vierfarbig präsentiert sich die 25. Ausgabe des Jahresheftes des Vereins für Heimatpflege und Kultur Waginger See. Das Titelbild – hier ein Ausschnitt – zeigt eine kolorierte Federzeichnung, die den Waginger Pfarrsprengel um das Jahr 1700 darstellt. −Foto: Eder



In den gut 27 Jahren seines Bestehens hat der Verein für Heimatpflege und Kultur Waginger See jedes Jahr ein Heft herausgegeben, in dem auf zuletzt meist über hundert Seiten allerlei Heimatkundliches und -geschichtliches zu lesen war. Stimmt nicht ganz: nicht jedes Jahr. Denn knapp drei Jahre gab es zuletzt kein solches Heft mehr. Der Grund dafür: Der Verein und gerade die Autoren all dieser Artikel hatten sich auf das neue Heimatbuch konzentriert, das inzwischen in drei starken Bänden vorliegt. Jetzt aber war es wieder so weit: Jahresheft Nummer 25 ist erschienen.

Und wieder ist es den engagierten Mitgliedern und sonstigen Mitarbeitern gelungen, auf exakt 124 Seiten eine reiche Fülle an historisch interessantem, aber auch aktuellem Material zusammenzutragen. Das beginnt beim Jubiläum "200 Jahre Grenze Bayern-Österreich" und endet mit Artikeln, die als "Nachlieferungen" zum Heimatbuch verstanden werden.

Das Inhaltsverzeichnis umfasst weiterhin eine Vorstellung der neuen Ortsheimatpflegerin Dr. Claudia Schemmer samt einer Besprechung ihrer Dissertation über die "Internationalisierung des ländlichen Raums Bayerns", einen Bericht über den Arbeitskreis "Heimat Otting" und seine Wanderungen im einstigen Grenzgebiet, einen Aufsatz über die Herkunft der Ortsnamen in der Verwaltungsgemeinschaft Waging, einen Bericht über das Bajuwarenmuseum "Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft", ein Porträt des Schnitzers Korbinian Rothuber und eine Buchbesprechung "Franz Murr – Ich kämpfte fürs Vaterland". Umrahmt werden diese Beiträge von zwei Nachrufen. Einen auf Willi Wimmer, den lange Zeit in Wolkersdorf, Gemeinde Kirchanschöring, wirkenden Künstlert. Den anderen auf Hans Roth, den unerwartet verstorbenen früheren Vorsitzenden des Historischen Vereins Rupertiwinkel Laufen und langjährigen Geschäftsführer des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege.