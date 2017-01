Zahl der Blutspenden ist leicht gestiegen

Mit nur einer Blutspende kann bis zu drei schwerkranken Patienten geholfen werden. Und entgegen unsinniger Gerüchte ist eine Blutspende weder gefährlich noch sonderlich unangenehm. − Foto: BRK Mit nur einer Blutspende kann bis zu drei schwerkranken Patienten geholfen werden. Und entgegen unsinniger Gerüchte ist eine Blutspende weder gefährlich noch sonderlich unangenehm. − Foto: BRK



Blut kann trotz aller wissenschaftlicher Fortschritte noch nicht künstlich hergestellt werden. Viele verunfallte oder chronisch kranke Patienten sind daher auf eine zuverlässige Versorgung mit Spenderblut angewiesen. Der Kreisverband Traunstein des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) organisiert jedes Jahr über 100 Blutspendetermine im Landkreis Traunstein, um Versorgungsengpässe zu vermeiden. Für 2016 fiel die Bilanz des Blutspendedienstes (BSD) in der Region positiv aus: "Im Vergleich zu 2015 konnten wir im Jahr 2016 rund 4,2 Prozent mehr Blutspenden verzeichnen", berichtet Judith Erlacher vom BRK-Kreisverband Traunstein. Insgesamt wurden im Landkreis Traunstein in den vergangenen zwölf Monaten 10868 Blutspenden für in Not geratene Mitmenschen geleistet. Zu dem deutlichen Zuwachs beigetragen haben dürften zum einen die große Spendenbereitschaft nach dem schweren Zugunglück von Bad Aibling und zum anderen die dringenden Appelle zum Blutspenden aufgrund eines akuten Engpasses im BRK-Blutkonservenlager im Spätsommer.

Wer hilfsbedürftige Mitmenschen mit einer Blutspende unterstützen möchte, hat dazu jeden Monat verschiedene Termine zur Wahl. Auf der Internetseite www.blutspendedienst.com kann man mit wenigen Klicks den nächsten Termin in Erfahrung bringen.

