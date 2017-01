Großaktionäre reduzieren ihre Beteiligungen an AlzChem

Die Beteiligungen an dem Trostberger Chemieunternehmen AlzChem sollen bald an mehrere Aktionäre veräußert werden. Wann die ersten Wertpapiere gezeichnet werden können, ist noch nicht klar. − Foto: luh Die Beteiligungen an dem Trostberger Chemieunternehmen AlzChem sollen bald an mehrere Aktionäre veräußert werden. Wann die ersten Wertpapiere gezeichnet werden können, ist noch nicht klar. − Foto: luh



Die AlzChem AG plant den Börsengang, das hat das Unternehmen am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben (wir berichteten). Da es sich um ein öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg handelt, können auch Kleinanleger Aktien der AlzChem zeichnen. Als Hauptgrund für den Börsengang wird in der Pressemitteilung die Kapitalerhöhung für den Bau einer neuen Creamino-Produktionsanlage (40 bis 50 Millionen Euro) herausgestellt. Ein sehr viel weitreichender Effekt könnte aber der Rückzug der bisherigen Eigentümer sein.

2011 wurde bereits die Rechtsform der früheren AlzChem GmbH in eine Aktiengesellschaft (AG) umgewandelt. Die Aktien der AlzChem AG werden derzeit von drei Family Offices gehalten. Dahinter stehen die Finanzinvestoren Peter Löw und Martin Vorderwülbecke. Neben der Kapitalerhöhung durch die Emission neuer Aktien wollen die Eigentümer jetzt auch ihre bestehenden Aktien umplatzieren. "Nach dem Börsengang wird ein Streubesitz von über 50 Prozent angestrebt", ist in der Pressemitteilung zu lesen.

Auf Nachfrage der Heimatzeitung, ob damit der Ausstieg der jetzigen Eigentümer vorbereitet werde, erklärte gestern Maximilian Breuer von der cometis AG, die für die AlzChem die Kommunikation während des Börsengangs übernimmt: "Nach dem Börsengang wird eine Mischung des Aktionariats angestrebt: Durch einen Streubesitzanteil von mindestens 50 Prozent soll eine hohe Liquidität der Aktie gewährleistet werden, um das Investment in AlzChem attraktiv zu gestalten.Gleichzeitig bleiben die bestehenden Aktionäre als strategischer Anker im Aktionariat erhalten." Der Berater erklärte auch, dass im Erfolgsfall des Börsengangs eine Einmalzahlung für die Mitarbeiter vorgesehen sei.



