Fachmann von außen: Michael Dyckerhoff berät die Fridolfinger

Den Turm der Pfarrkirche findet Michael Dyckerhoff schön. Er wäre aber nichts für ein Dorf-Logo: "Zu klerikal." Statt einem Erkennungsbild will er lieber die Botschaft verbreiten: "Hier lässt es sich gut leben." − F.: Bernard Den Turm der Pfarrkirche findet Michael Dyckerhoff schön. Er wäre aber nichts für ein Dorf-Logo: "Zu klerikal." Statt einem Erkennungsbild will er lieber die Botschaft verbreiten: "Hier lässt es sich gut leben." − F.: Bernard



Einst arbeitete Michael Dyckerhoff an Olympia-Bewerbungen. Jetzt kümmert er sich um den Bräustadl in Fridolfing und um das Dorffest. Das mag weniger prestigeträchtig klingen – doch er ist hingerissen. Vom Ort, von den Leuten. Von der Salzachklinik. Bereits seit Oktober ist der 72-jährige Marketing- und Tourismus-Experte als Berater für die Gemeinde tätig, soll am Konzept für die Dorfentwicklung mitarbeiten. Die ersten gut drei Monate dieses einjährigen Engagements hat er vor allem damit verbracht, sich zu informieren und in Fridolfing einzufühlen. Jetzt geht es langsam daran, Ideen umzusetzen.

Und die müssen vor allem zum Ort und den Gepflogenheiten passen. "Es hat keinen Sinn, vollmundig zu sagen: So und so wird’s gemacht", sagt Dyckerhoff. Er weiß, dass der Prozess der Dorfentwicklung schon lange vor ihm lief. "Fridolfing ist auf einem total guten Weg", findet er. Man müsse langfristig die Lebensqualität und die kleinen Geschäfte erhalten, den Wirtschaftsstandort zukunftsfähig machen, Familien im Ort halten. "Das machen sie ja, ganz gezielt." In einer so kleinen Gemeinde, erstaunlich. Aber Fridolfing sei vielseitig, habe Flächen – und Potential.

Damit meint Dyckerhoff vor allem zwei Gebäude: die Salzachklinik und den Bräustadl. Das Krankenhaus sieht er als großes Alleinstellungsmerkmal: "Das ist unvergleichlich. Mir fällt als Ähnliches nur noch der Watzmann ein", schwärmt er. "Wo gibt es das noch, ein kleines gemeindeeigenes Krankenhaus, das ein wirtschaftlicher Erfolg ist?" Daraus kann man was machen. Etwa ein Gesundheitsprogramm entwickeln, drei Tage lang Check in der Klinik. Das heißt auch drei Tage im Ort. Hier kommt der Bräustadl ins Spiel, den Dyckerhoff unbedingt wieder belebt sehen will. "Wenn man das Teil so aufstellen könnte, egal was drin ist, dass es ein Magnet wird!" Er will das Gelände so umgestalten, dass es Besucher anzieht – die dann gleich noch andere Besorgungen in Fridolfing erledigen sollen. − smbMehr zum Thema lesen Sie am Mittwoch, 18. Januar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.