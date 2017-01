Traunreut: Schneeräumen, während andere noch träumen +++ Video

Volle Kraft voraus in den frühen Morgenstunden: Bei Schneetreiben und Finsternis sind die Räumfahrzeuge im Stadtgebiet im Einsatz. − Fotos: Simon Schmalzgruber Volle Kraft voraus in den frühen Morgenstunden: Bei Schneetreiben und Finsternis sind die Räumfahrzeuge im Stadtgebiet im Einsatz. − Fotos: Simon Schmalzgruber



Nach einigen milden Wintern in Folge ist der jetzige wieder fordernder für alle Haus- und Grundbesitzer, aber auch die Mitarbeiter des Traunreuter Bauhofs. Seit den ersten Schneefällen kurz nach Jahresbeginn rücken sie mit ihren Schneepflügen regelmäßig in den frühen Morgenstunden aus, um die Straßen und Wege im Stadtgebiet von der weißen Last zu befreien. Am Dienstagmorgen begleitete Ihre Heimatzeitung den Schneepflugfahrer Konrad Gastager bei dieser Arbeit. (Ein Video finden Sie am Ende des Artikels)



Ein Frühaufsteher hoch zu Dieselross mit dem richtigen Gespür für schwere Fahrzeuge und Stadtbewohner: Konrad Gastager räumt mit seinem Traktor bis zu zehn Stunden am Tag den Schnee beiseite. Ein Frühaufsteher hoch zu Dieselross mit dem richtigen Gespür für schwere Fahrzeuge und Stadtbewohner: Konrad Gastager räumt mit seinem Traktor bis zu zehn Stunden am Tag den Schnee beiseite.



Es ist 6.15 Uhr und in der geheizten Kabine des knallorangen Fendt sitzt der gut gelaunte Polsinger, der bereits seit 3.15 Uhr auf den Beinen ist. "Kone", wie er gerne genannt wird, ist einer von 36 Mitarbeitern des Traunreuter Bauhofes, die im Winter Straßen und Wege räumen. Die Einsätze am frühen sind für ihn keine Last: "Es gibt immer ein paar Leute, die sich mit dem Aufstehen etwas schwerer tun, aber bei mir ist das kein Problem."

Und Gastager ist auch nicht der Einzige, der so früh unterwegs ist: Das Stadtgebiet ist in 23 Bezirke mit insgesamt 160 Kilometern Straßen und Weg aufgeteilt. Beim Winterdienst wechselt sich in jedem Bezirk ein Zweierteam ab. Jede zweite Woche ist Gastager bei Schneefall im ländlichen Bereich im Nordosten der Stadt acht bis zehn Stunden pro Tag unterwegs. Außer, es gibt ein Schneechaos, dann muss der zweite Fahrer einspringen, "denn nach zehn Stunden täglich pro Fahrer ist Schluss."



Die Schneeberge an den Straßenrändern im Stadtgebiet türmten sich bis gestern so hoch, dass sie die Bauhofmitarbeiter mit Unterstützung von Landwirten abtransportierten. Die Schneeberge an den Straßenrändern im Stadtgebiet türmten sich bis gestern so hoch, dass sie die Bauhofmitarbeiter mit Unterstützung von Landwirten abtransportierten.



Insgesamt seien die Strecken gut für die 36 Mitarbeiter der Stadt konzipiert worden, so dass jeder ungefähr gleich viel Zeit in seinem Bezirk verbringt. "Es wird immer mehr gebaut, also wird in Zukunft noch mehr zu tun sein", wagt "Kone" einen Blick in die Zukunft, während zwei Jahre junge Traktor durch den in der Nacht gefallenen Schnee düst. Nach dem geringen Schneefall in der Nacht auf Dienstag geht die Drehzahl des Dieselross-Motors nur mäßig in die Höhe, kein großer Aufwand für das allradgetriebene Fahrzeug.

Video: Konrad Gastager nimmt Sie in seinem Schneepflug mit

(Kamera: Simon Schmalzgruber)



Mehr lesen Sie am Mittwoch, 18. Januar, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.