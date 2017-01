Vom Schießturnier bis zum Foto-Wettbewerb: Das Jahr der Altschützen

Der Vorstand der Altschützen: (hinten von links) Otto Huß, Mathias Aringer, Hannes Leitner, Klaus Ziegler, Mario Thomas, Andreas Haydl, Christian Augustin, Thomas und Johannes Huß, (vorn von links) Sandra Ziegler, Evi Huß, Tanja Schild, Sabrina Maier, Manuela Dürbeck, Karin Ziegler. Bürgermeister Johann Schild (links) gratulierte. −Foto: red Der Vorstand der Altschützen: (hinten von links) Otto Huß, Mathias Aringer, Hannes Leitner, Klaus Ziegler, Mario Thomas, Andreas Haydl, Christian Augustin, Thomas und Johannes Huß, (vorn von links) Sandra Ziegler, Evi Huß, Tanja Schild, Sabrina Maier, Manuela Dürbeck, Karin Ziegler. Bürgermeister Johann Schild (links) gratulierte. −Foto: red



Auf ein sehr erfolgreiches Jahr haben die Altschützen Fridolfing zurückgeblickt. Ihre Mitglieder haben an vielen Turnieren teilgenommen, auch an der Deutschen Meisterschaft, und einige Siege eingeheimst. Außerdem wurden bei der Jahreshauptversammlung die Vorstandschaft neu gewählt sowie langjährige und erfolgreiche Mitglieder ausgezeichnet.

Zu Beginn der Versammlung gedachten die Anwesenden verstorbener Mitglieder. Die Betroffenheit über den Tod von fünf Kameraden im vergangenen Jahr war offensichtlich. Wie Schützenmeister Otto Huß in seinem Jahresbericht darlegte, hatte der Verein zum Jahreswechsel 147 aktive Erstmitglieder sowie drei Zweitmitglieder. 17 Prozent sind Jugendliche. Im Jahr 2016 gab es einen Austritt, fünf Todesfälle und fünf Neuzugänge.

Der Jahresbericht des Schützenmeisters mit mehr als 250 Aktivitäten lag in Schriftform vor. Deshalb berichtete Huß nur über einige Termine. Das Königsschießen gewann Georg Harthan. An einigen Gemeindemeisterschaften haben die Altschützen teilgenommen, so im Tischtennis, im Stockschießen und der Digitalfotografie. Außerdem waren sie bei vielen Veranstaltungen in Fridolfing dabei und gingen in der Sommerpause auf "Biergarten-Roas". Insgesamt wurden 30 Vortelschießen abgehalten, dazu 29 Jugend-Trainingsabende am Mittwoch. Zu runden Geburtstagen wurden 17 Mitglieder besucht.

Sportwart Mathias Aringer berichtete über die sportlichen Erfolge. Die Gemeindemeisterschaft im Luftgewehr- und -pistolenschießen bei den Martinischützen Pietling gewannen Thomas Dandl, Alexander Römer, Sandra Ziegler und Johannes Huß in ihren Klassen. Bei der Gaumeisterschaft des Rupertigaus siegten Karin Ziegler (Seniorinnen LG), Otto Huß (Senioren Zimmerstutzen), Georg Harthan (Körperbehinderte Kleinkaliber/KK 100 Meter), Johannes Huß (Schützen Freie Pistole 50 Meter) und Mario Thomas (Schützen Zentralfeuerpistole). Auch an Bayerischen und Deutschen Meisterschaften nahmen Mitglieder der Altschützen teil. − redMehr zum Thema lesen Sie am Donnerstag, 18. Januar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.