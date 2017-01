"Kreditaufnahme in Waging fast ein Fremdwort": 16-Millionen-Haushalt

Die alte Turnhalle (links) und wohl auch die angebaute Aula der Mittelschule sollen abgerissen werden. Hier wird voraussichtlich eine neue, größere Aula entstehen. Dafür hat Kämmerer Bernhard Kraus im Haushalt des kommenden Jahres eine Million Euro vorgesehen. −Foto: Eder Die alte Turnhalle (links) und wohl auch die angebaute Aula der Mittelschule sollen abgerissen werden. Hier wird voraussichtlich eine neue, größere Aula entstehen. Dafür hat Kämmerer Bernhard Kraus im Haushalt des kommenden Jahres eine Million Euro vorgesehen. −Foto: Eder



Den Haushalt 2017 mit einem Gesamtumfang von gut 16 Millionen Euro haben die Mitglieder des Waginger Finanzausschusses am 17. Januar in knapp dreieinhalb Stunden detailliert durchgearbeitet, dabei viel diskutiert, aber kaum etwas verändert. Schließlich stellte sich der Haushalt auch sehr positiv dar: mit einer Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögens-Haushalt in einer Größenordnung von 1,3 Millionen Euro und einer möglichen Realisierung von Investitionen in einer Höhe von fast fünf Millionen Euro – und das ohne Kreditaufnahme. Jedoch müssen die aktuellen Rücklagen von rund 2,3 Millionen Euro fast vollständig zur Finanzierung eingesetzt werden. Aller Voraussicht nach wird der Haushalt in der Gemeinderatssitzung am 9. Februar behandelt werden.

Das Planvolumen des Verwaltungshaushalts ist mit 11,60 Millionen Euro weiter ansteigend. Dabei kann bei planmäßiger Abwicklung des laufenden Betriebs ein Einnahmeüberschuss von 1,31 Millionen Euro erwirtschaftet werden. Dies sei, wie Kämmerer Bernhard Kraus mehrfach betonte, sehr erfreulich und für viele Gemeinden keineswegs selbstverständlich. Das Ziel, das sich der Waginger Gemeinderat gesetzt habe, nämlich immer mindestens eine Millionen dem Vermögens-Haushalt zuzuführen, könne 2017 wieder problemlos erreicht werden. Einziger Unsicherheitsfaktor sei wie immer die Gewerbesteuer.

Im Vermögens-Haushalt erreiche das Investitionsvolumen mit 4,96 Millionen Euro ein für Waginger Verhältnisse sehr hohes Niveau, so Kraus weiter. Entscheidend sei dabei aber vor allem, dass die Investitionsausgaben aus eigener Kraft finanzierbar sind. Allerdings müssten die Rücklagen von rund 2.3 Millionen Euro nahezu komplett entnommen werden. Die nach wie vor gute Haushaltslage der Marktgemeinde ist laut Kämmerer größtenteils dem Umstand zu verdanken, "dass wir seit vielen Jahren nie über unserer finanziellen Leistungskraft Ausgaben getätigt haben. Kreditaufnahmen sind in Waging fast schon ein Fremdwort". − heMehr zum Thema lesen Sie am Donnerstag, 19. Januar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.