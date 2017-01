Stephan Zinner: Preisgekrönt und musikalisch verstärkt

Keep on rocking: Kaum klingen die "Wilden Zeiten" aus, steht Stephan Zinner schon mit seinem neuen Programm "Relativ simpel" in den Startlöchern. − Foto: südpolmusic Keep on rocking: Kaum klingen die "Wilden Zeiten" aus, steht Stephan Zinner schon mit seinem neuen Programm "Relativ simpel" in den Startlöchern. − Foto: südpolmusic



Der launige Steckbrief auf seiner Internetseite gibt Stephan Zinners Motto vor: "Rock on" lautet sein "Spruch fürs neue Jahr". Und die Mission, den Freistaat Länge mal Breite mal Höhe so richtig zu rocken, ist bereits erfolgreich angelaufen. Preisgekrönt und musikalisch verstärkt hat der aus Trostberg stammende Kabarettist bei zwei Vorpremieren seine Fans in Niederbayern begeistert. Offizielle Premiere von Zinners viertem Programm "Relativ simpel" ist am 1. Februar in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft.

Gelegenheit also für den 42-jährigen Wahl-Münchner, zu beweisen, dass er "ein vielfach begabter, intelligenter Unterhalter mit kraftvoller Bühnenpräsenz, Stimmgewalt und Musikalität ist". Denn für diese Eigenschaften ist er am vergangenen Samstag bei der Verleihung des Deutschen Kabarettpreises in Nürnberg ausgezeichnet worden – mit dem mit 2000 Euro dotierten Sonderpreis.

Zinners hoch gelobte musikalische Qualitäten kommen in "Relativ simpel" besonders gut zur Geltung. Mit sechsköpfiger Band hat er die neue, am 3. Februar erscheinende CD eingespielt. Und mindestens einen Begleitmusiker wird er auch immer auf der Bühne dabei haben.

Ab Mitte Februar geht Zinner unter Regie von Marcus H. Rosenmüller auch wieder als Söder-Double ins "Trainingslager" fürs Nockherberg-Singspiel. Überhaupt zeigt Zinner starke schauspielerische Präsenz. Zwei Mal ist der Trostberger heuer auf der Kinoleinwand zu sehen: in "Grießnockerlaffäre", der nächsten Eberhof-Krimi-Verfilmung , und der bayerisch-italienischen Krimikomödie "Maria Mafiosi" (Regie: Jule Ronstedt). Auch in der ARD-Serie "Das Verschwinden" (Regie/Drehbuch: Hans-Christian Schmid aus Altötting) wird er heuer noch über den Fernsehbildschirm flimmern.

Auf seiner "Relativ simpel"-Tour kommt Stephan Zinner am 9. Februar (Kolbermoor, Kesselhaus), 3. Oktober (Trostberg, Postsaal), 21. Oktober (Wasserburg, Gut Staudham) und 3. November (Grassau, Gasthaus Messerschmied) in die Region.

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am 19. Janaur im Kulturteil der Heimatzeitung.