40 Kilometer Loipen gespurt, am Freitag dritte Runde nötig +++ Video

Siegi Straßhofer präpariert die Loipen im Traunreuter Gebiet mit dieser Schneemaus. − Foto: hr



Nachdem Tauwetter, Wind und Neuschnee die erste Langlaufloipe des Jahres im Traunreuter Stadtgebiet (Landkreis Traunstein) verschwinden ließen, hat sich Siegi Straßhofer vom TuS Traunreut am Mittwoch erneut in die Schneemaus gesetzt und fünf Stunden lang eine rund 40 Kilometer lange Strecke von St. Georgen über Traunreut und Traunwalchen bis nach Freutsmoos gespurt. Wie er auf der Rückfahrt am Nachmittag feststellte, ist aber eine dritte Runde am Freitag nötig, weil der Wind schon wieder Teile der neuen Loipe zugeweht hat: "Deshalb probiere ich es dann halt noch einmal." (Ein Video finden Sie am Ende des Artikels)

Im gestrigen zweiten Anlauf hat er eigentlich optimale Bedingungen vorgefunden: "Die Schneedecke ist stabil genug, es wird noch kälter und am Wochenende soll auch die Sonne scheinen." Eigentlich hätte er am Montag schon ausrücken können, musste aber arbeitsbedingt bis Mittwoch warten. Er ist seinem Arbeitgeber, dem Möbelhaus Jobst, trotzdem dankbar, dass er für diese ehrenamtliche Tätigkeit jetzt freibekommen hat.

Mit einem Strahlen im Gesicht wurde Straßhofer dann auch von Stella Erler in St. Georgen empfangen, als er dort die Loipe auf der Wiese vor der Schule spurte: "Eigentlich müsste der Bürgermeister etwas Geld zur Verfügung stellen, damit es Siegi Straßhofer nicht ehrenamtlich in seiner Freizeit machen muss. Dann müssten wir hier auch nicht so lange darauf warten, bis auch wir eine Loipe bekommen, wo es bei uns doch seit vielen Jahren viele Langlauffreunde gibt."

Nach Straßhofers Angaben gibt es seit Mittwoch jedenfalls eine Loipe von St. Georgen über Weisbrunn, Traunsteiner Wald, Traunwalchen , Frühling, Pierling, Unterweißenkirchen und dann weiter nach Palling und Freutsmoos, die eine Gesamtlänge von rund 40 Kilometern hat. Straßhofer hofft nun, dass die Loipe lange in Schuss bleibt, pfleglich behandelt wird und Fußgänger nicht die Bahnen zertreten. − hr

Video: So werden in und um Traunreut die Loipen präpariert

(Kamera: Reichgruber)



