Landesschülersprecher aus Trostberg: Er vertritt 1,7 Millionen

Philipp Krömer und die bayerische Vizeschülersprecherin Diana Grischenko. − Foto: obb



Vom Landkreisschülersprecher zum Landesschülersprecher in nur einem Monat – ein schulpolitischer Werdegang, der sich sehen lassen kann. Philipp Krömer heißt der junge Mann aus Rabenden (Landkreis Traunstein), der die Mittelschule in Trostberg besucht und jetzt mit seinen 17 Jahren ein Vertreter von 1,7 Millionen bayerischen Schülern ist. Sein größtes Anliegen: mehr Respekt in den Schulen und gegenüber Mittelschülern. Mit einer wortgewandten Rede holte er die Mehrheit der Stimmen der 40 Bezirksschülersprecher in Bayern und setzt sich jetzt auf höchster Ebene für Toleranz in Bildungseinrichtungen ein.

"Kein Mensch definiert sich über seinen Schulabschluss." Es ist ein Thema, das Philipp Krömer besonders am Herzen liegt. Schließlich bekam er schon selbst zu spüren, dass seine Auffassung nicht alle teilen. Er sei ja eigentlich kein "richtiger Mittelschüler", wie er sagt, denn bevor er auf die Heinrich-Braun-Mittelschule kam, war er auf dem Gymnasium. "Ich habe erlebt, dass sich Freunde abwenden, weil ich plötzlich Mittelschüler war. Es gibt viele Vorurteile und negative Klischees über die Mittelschule. Viele glauben, dass Mittelschüler alle aus sozialschwachen Familien kommen. Das muss aufhören. Man kann heute niemanden mehr nach Schularten einteilen, das ist doch nicht zeitgemäß."

