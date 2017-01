10 Millionen Euro Neuverschuldung: Traunsteiner Stadtrat lehnt Haushalt 2017 ab

Eine gelbe und eine rote Karte hatte Kämmerer Reinhold Dendorfer dabei, als er den Stadträten den Traunsteiner Haushalt präsentierte. Die Verschuldung der Stadt steigt so massiv, dass die Stadträte dem Haushalt die rote Karte zeigten und die Zustimmung verweigerten. − Foto: awi Eine gelbe und eine rote Karte hatte Kämmerer Reinhold Dendorfer dabei, als er den Stadträten den Traunsteiner Haushalt präsentierte. Die Verschuldung der Stadt steigt so massiv, dass die Stadträte dem Haushalt die rote Karte zeigten und die Zustimmung verweigerten. − Foto: awi



Ein bisher einmaliger Vorgang in der Traunsteiner Stadtpolitik: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Mittwochnachmittag den Haushalt für das neue Jahr abgelehnt. Mit knapper 14:11-Mehrheit stimmten die CSU-Fraktion, die Mehrzahl der Grünen, die Traunsteiner Liste sowie ein Stadtrat der Unabhängigen Wähler gegen den avisierten Haushalt mit einem Rekordvolumen von 76,57 Millionen Euro. Es hagelte zum Teil kräftige Kritik an dem Zahlenwerk, das Stadtkämmerer Reinhold Dendorfer präsentiert und für das Oberbürgermeister Christian Kegel (SPD) in einer gut 25-minütigen Rede geworben hatte. Bis Ende Januar soll nun ein Kompromiss erarbeitet und Mitte Februar beschlossen werden – keine einfache Aufgabe, da die Prioritätenliste der Fraktionen zum Teil sehr unterschiedlich ist.

"Die großen Herausforderungen der kommenden Jahren sind nicht zu vermeiden", sagte Kegel in seinem Plädoyer gegen Verschiebungen von Investitionen insbesondere im Bildungsbereich und in die Infrastruktur, in bezahlbaren Wohnraum und die Sanierung der Klosterkirche. Sein Appell, die politischen Auseinandersetzungen auf ein notwendiges Mindestmaß zurückzudrängen und die gemeinsame Verantwortung für die Stadt in den Vordergrund zu stellen, verhallte ungehört. Vor allem die Neuverschuldung von zehn Millionen Euro stieß den Räten sauer auf. − awi