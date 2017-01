Auf dem Dach gelandet ist dieser Opel Corsa bei einem Unfall, der sich am frühen Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße TS 42 bei Baumham in der Gemeinde Palling im Landkreis Traunstein ereignet hat. Der Lenker war auf dem Weg zur Arbeit verunglückt, aber unverletzt geblieben. Er hatte selbst die Polizei in Trostberg verständigt. − Foto: FDL