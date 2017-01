CSU: Kreisumlage im Landkreis Traunstein auf 51,5 % senken

Die CSU-Kreistagsfraktion hatte bereits in einer Klausurtagung im November die Eckpunkte des Kreishaushalts 2017 diskutiert und sich auf eine Senkung der Kreisumlage auf 52,5 Prozent geeinigt. Nachdem es zwischenzeitlich aber, unter anderem durch eine höhere Schlüsselzuweisung, zu Verbesserungen in den Eckdaten des Kreishaushalts gekommen ist, kam von Landrat Siegi Walch der Vorschlag an die CSU-Fraktion, diese Verbesserung an die Kommunen weiter zu geben und die Kreisumlage um einen weiteren Punkt zu senken. Das hat Fraktionsvorsitzender Karl Schleid gestern der Heimatzeitung mitgeteilt. Mit einem einstimmigen Fraktionsbeschluss gehe er in die anstehenden Sitzungen und werde den Vorschlag des Landrats unterstützen. Der Kreistag entscheidet über den Etat am 3. Februar. − red