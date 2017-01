Traunreut engagiert einen hauptamtlichen Stadtmanager

Leerstehende Geschäfte wie hier im Trauna-Center füllen, das Image der Stadt verbessern und anderes mehr soll künftig ein hauptamtlicher Stadtmanager. − Foto: hr Leerstehende Geschäfte wie hier im Trauna-Center füllen, das Image der Stadt verbessern und anderes mehr soll künftig ein hauptamtlicher Stadtmanager. − Foto: hr



Der Hauptausschuss hat am heutigen Donnerstag beschlossen, das in Traunreut (Lkr. Traunstein) ein Stadtmanager in Vollzeit engagiert werden soll. Die Stelle wird jetzt erst einmal ausgeschrieben und dann soll der Ausschuss über die Einstellung entscheiden. Ein Stadtmanager soll grundsätzlich auf Dauer beschäftigt, der Arbeitsvertrag soll aber vorerst auf zwei Jahre befristet werden.

Nach einer Einarbeitungszeit von vier bis sechs Wochen sollen dann in einem Workshop konkrete Ziele mit dem neuen Stadtmanager vereinbart werden. Grundlage ist ein Aufgabenprofil, das von der CIMA bereits erarbeitet worden ist. In der Ausschuss-Diskussion wurde deutlich, dass die Aufgaben sehr umfangreich sind und in zwei Jahren nicht zu schaffen sind.

Neben dem Ziel der Imageverbesserung der Stadt geht es auch um die Ansiedlung von neuen Betrieben und Geschäften, Stärkung der Innenstadt sowie des gesamten Stadtgebietes, aber auch Zusammenarbeit mit Vereinen sowie Öffentlichkeitsarbeit und vieles andere mehr.

Bürgermeister Klaus Ritter stellte klar, dass der Stadtmanager nicht gleichzeitig als Geschäftsführer für die Arge arbeiten könne: "Er wird bei der Stadt beschäftigt und soll für die ganze Stadt im Einsatz sein." Wichtig war den Ausschussmitgliedern zudem, dass der neue Manager regelmäßig dem Stadtrat berichten soll, welche Vorhaben bereits verwirklicht worden sind. Ritter regte hierzu an, jedes halbe Jahr einen Bericht abzugeben. Hintergrund ist, dass einige Stadträte unzufrieden waren, was die bisherigen Citymanager von der CIMA in Traunreut umgesetzt hatten. − hr

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am Samstag, 21. Januar, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.