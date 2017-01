Mehr Platz für den Traunsteiner Jugendtreff

Die Traunsteiner Jugend darf sich freuen: Oberbürgermeister Christian Kegel (Zweiter von links) hat den Mitarbeitern des Jugendtreffs am Freitag den Schlüssel der Räume des ehemaligen "CappuVino" überreicht, die für ein neues Jugendcafé genutzt werden sollen – zusätzlich zu dem am Stadtplatz 38a untergebrachten Jugendtreff. "Jetzt können wir uns noch besser ausbreiten", freut sich Pea Breutel (Zweite von rechts), die Leiterin des Jugendtreffs. Die neuen Räume am Brunnenhof schräg gegenüber des Rathauses verfügen über eine Küche mit Getränke- und Snackausgabe, eine gemütliche Sitzecke, eine Playstation, einen Kicker- und einen Billardtisch sowie WLAN. Geöffnet sind das Jugendcafé und der Jugendtreff am Montag, Mittwoch und Donnerstag jeweils von 14 bis 19 Uhr und am Freitag von 15 bis 21 Uhr. Mit im Bild sind (links) Moritz Kecht, der seit August ein freiwilliges soziales Jahr im Jugendtreff leistet, und Jugendtreff-Mitarbeiterin Niki Willner. – F.: Eva Schneider/Stadt Traunstein