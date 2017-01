Biathlon-Weltcup: BRK leistet 3824 Stunden

Fast 70000 Menschen sind beim fünftägigen Biathlon-Weltcup in die Ruhpoldinger Chiemgau Arena geströmt. Bei so einer Großveranstaltung kommt es zwangsläufig auch zu unerwarteten Erkrankungen und Verletzungen. Darum ist ein umfangreicher Sanitätsdienst zwingend erforderlich. Diesen leistete erneut das Bayerische Rote Kreuz (BRK) mit 197 ehrenamtlichen Helfern. Neben einer modernen Unfallhilfestelle wurden zwölf Erste-Hilfe-Stationen im Stadion und entlang der Loipe eingerichtet, die durchgehend mit je drei Helfern besetzt waren. Dazu standen stets sieben Rettungswagen sowie ein bergungstaugliches Quad der Bergwacht bereit. Gemeinsam haben die BRK-Helfer 3824 Stunden ehrenamtlichen Dienst geleistet. Medizinisch versorgt wurden während des Weltcups 47 Patienten. Häufig waren Kreislaufprobleme und kleinere Verletzungen wie leichte Schnittwunden oder Prellungen nach Stürzen. Neun Menschen mussten in umliegende Krankäuser gebracht werden. "Insgesamt blicken wir auf einen ruhigen, aber anstrengenden Dienst zurück", bilanzierte BRK-Einsatzleiter Jakob Goëss. − Foto: BRK TS