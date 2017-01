"Mit freundlicher Neugier aufeinander zugehen"

Im Blick auf das Gedenkjahr "500 Jahre Reformation" wollen sich die evangelische und katholische Kirche in Traunstein in diesem Jahr im ökumenischen Geist durch eine ganze Reihe von gemeinsamen Veranstaltungen miteinander Impulse geben. In einem Gespräch mit der Heimatzeitung erklärte der evangelische Dekan Peter Bertram, das Reformationsgedenkjahr sei Anlass, sich darauf zu besinnen, was die Christen eine und was sie herausfordere. Aus diesem Grund wurden für 2017 über 20 gemeinsame Termine vereinbart.

Den Auftakt bildet an diesem Sonntag um 10.30 Uhr ein Christfest in der Kirche von Heilig Kreuz mit anschließendem Podiumsgespräch und Empfang im Pfarrheim. Bei den gemeinsamen Veranstaltungen gehe es den Kirchen nicht um ein "Strohfeuer", sondern um nachhaltige Gespräche und Begegnungen, so Bertram. Pfarrvikar Christoph Nobs von Heilig Kreuz wies auf die mannigfaltige und jahrzehntelange Zusammenarbeit der Ökumene in Traunstein auf Feldern wie Gottesdienste, Soziales, Bildung und Gemeinschaft hin. Mit den gemeinsamen Veranstaltungen wollten evangelische und katholische Kirche in Traunstein "mit freundlicher Neugier auf den anderen zugehen". − bjrEinen ausführlichen Bericht finden Sie in der Wochenend-Ausgabe, 21./22. Januar 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.