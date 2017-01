Das bringt 2017 in Fridolfing: Viel Bauen und Ideen sammeln

Immer Projekte auf dem Tisch hat Johann Schild. 2017 stelle keines die anderen in den Schatten, sagt er, deshalb arbeite er an allen gleich intensiv. − Foto: Bernard Immer Projekte auf dem Tisch hat Johann Schild. 2017 stelle keines die anderen in den Schatten, sagt er, deshalb arbeite er an allen gleich intensiv. − Foto: Bernard



Flyer will der Bürgermeister nicht gleich drucken. Die Fridolfinger Charme-Offensive soll unterschwelliger sein. Ihr Ziel ist, dass die Leute am Ort bleiben, vor allem die Familien. "Unkontrollierten Zuzug" wolle man ja auch nicht, sagt Johann Schild. Der "Tatsache der Demografie", also der Änderung der Bevölkerungsstruktur, muss der Ort trotzdem beikommen. Und, das ist ein weiteres Ziel, die Zahl der Kinder und Jugendlichen konstant halten. Mit der Frage, wie man das Dorf attraktiver macht, wird sich die Verwaltung in diesem Jahr oft beschäftigen.

Die meiste Energie wird das Rathaus wohl da hinein stecken, es den eigenen Bürgern schöner zu machen: Mit Umbauten im Dorfkern zum Beispiel, Veranstaltungen. Auch soll bis Jahresende ein "klares Konzept" für Fridolfings Zukunft stehen. Dafür hat der Gemeinderat einen Ausschuss für Tourismus-, Gewerbe- und Gemeindemarketing geschaffen, Berater Michael Dyckerhoff eingestellt (wir berichteten) und eine Stelle in der Tourist-Info ausgeschrieben. Denn seit sich der Verkehrsverein 2016 aufgelöst hat, kümmert sich die Gemeinde auch um das Geschäft mit den Gästen. "Der Bereich ist ein Mehrwert", findet Schild – trotz weniger Vermieter.

Was mit den drei Flächen beim Maibaum, dem Unterwirt und dem Bräustadl passieren soll, wird sich in den kommenden Monaten herauskristallisieren. Derzeit läuft eine Umfrage unter den Bürgern, der Lenkungsausschuss hat zweimal getagt. Auch bei dem Wirtshausgespräch im Februar werden Ideen gesammelt. Anfang April soll diese Phase abgeschlossen werden. "Das ist eine gewisse Grundlage, eine Entscheidungshilfe", sagt Schild. Im Mai oder Juni soll der Gemeinderat entscheiden, wie man mit dem Stadl-Gelände umgeht. "Parallel sind wir auf Investoren-Suche. Ich bin durchaus zuversichtlich, dass wir jemanden finden."

Unter den größten Posten im Haushalt sind der Umbau der Salzachklinik und der Kommunale Wohnungsbau. Der Haushalt gibt es her: "Schulden machen wir auf gar keinen Fall", legt sich Schild fest. Es ist zwar geplant, die Reserve anzugreifen, aber: "Ich bin relativ sicher, dass wir Ende 2017 keine Rücklagenentnahmen haben werden." Der Grund sei, dass die Gewerbesteuer knapp kalkuliert werde und oft höher ausfalle. "Wir wollen uns nicht überfordern mit Projekten, nicht den Haushalt ganz ausreizen." − smbMehr zum Thema lesen Sie am Samstag, 21. Januar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.