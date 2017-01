"Ein harter Abschied": Minderjährige Flüchtlinge ziehen um

In dem ehemaligen Schwesternwohnheim der Klinik Trostberg waren seit August 2015 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in zwei Wohngruppen untergebracht. Eine Gruppe wurde aufgelöst, die zweite muss auch bald ausziehen. − F.: luh In dem ehemaligen Schwesternwohnheim der Klinik Trostberg waren seit August 2015 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in zwei Wohngruppen untergebracht. Eine Gruppe wurde aufgelöst, die zweite muss auch bald ausziehen. − F.: luh



Es ist ruhig geworden in der Unterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in einem der Häuser am Klinikum Trostberg auf der Siegerthöhe. Eine Wohngruppe, die des Diakonischen Werks Traunstein, wurde bereits aufgelöst und auf andere Einrichtungen verteilt. "Es wäre ein sehr harter Abschied von einer tollen, hilfsbereiten Stadt", sagt Cornelia Streitwieser, Geschäftsführerin der ISG Traunreut (Integrative Sozialpädagogische Gruppenarbeit e.V.), über den drohenden Rückzug auch der zweiten Wohngruppe.

"Es war von Anfang an eine Übergangslösung", erklärt Klaus Rieder, der für die Kommunikation beim Diakonischen Werk Traunstein zuständig ist. Am 1. August 2015 waren die Jugendlichen in zwei Wohngruppen auf der Siegerthöhe eingezogen. "Wenn wir die Wohngruppen dauerhaft dort hätten einrichten wollen, wären bauliche Maßnahmen nötig gewesen", so Rieder. Denn die Vorgaben für die Unterbringung von Jugendlichen seien sehr umfangreich. "Aber damals war die Not, die Jugendlichen unterzubringen, groß." Mittlerweile kämen nicht mehr viele minderjährige Flüchtlinge nach Deutschland. "Der Rückgang ist ähnlich wie bei den erwachsenen Asylsuchenden", so Rieder.

Die Jugendlichen der Diakonie-Gruppe wurden auf vier andere Gruppen in Traunreut, Traunstein und Bergen verteilt. "Wir haben das in enger Abstimmung mit dem Jugendamt gemacht", betont Rieder. Ebenso wie er lobt auch Cornelia Streitwieser von der ISG die Kooperationsbereitschaft der Klinik Trostberg, der Stadt, der Einrichtungen und des Trostberger Helferkreises. Die Geschäftsführerin ist so begeistert von der Hilfsbereitschaft der Trostberger, dass sie gerne weiterhin eine Wohngruppe in der Alzstadt betreiben würde. Die ISG sucht deshalb passende Räumlichkeiten für die Wohngruppe in Trostberg.

