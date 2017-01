Chiemgau: Ein Traum in Weiß für Pistenfahrer und Tourengeher

Spektakulärer Skitourengenuss am Sonntagshorn in Weiß und Blau: Mit Blickrichtung Peitingköpfl begutachtet Sepp Niederbuchner die formvollendeten Abfahrtsspuren im Tiefschnee. − Foto: Sepp Niederbuchner Spektakulärer Skitourengenuss am Sonntagshorn in Weiß und Blau: Mit Blickrichtung Peitingköpfl begutachtet Sepp Niederbuchner die formvollendeten Abfahrtsspuren im Tiefschnee. − Foto: Sepp Niederbuchner



Als Mütterchen Frost sorgt das Hoch "Brigitta" derzeit für klirrende Kälte in der Nacht und strahlenden Sonnenschein am Tag, so dass sich der Chiemgau als wahres Winterwunderland präsentiert - sehr zur Freude von Spaziergängern, Rodlern, Langläufern, Tourengehern und Pistenskifahrern.

"Seit letztem Wochenende rührt sich richtig was bei uns", sagt Wolfgang Helldobler vom Tourismusverbund Bergen-Siegsdorf. Durch die reichlichen Schneefälle seien die Bedingungen auf den Pisten der Hochfelln-Seilbahn optimal. Was auch für die anderen Skigebiete am Chiemgauer Alpenrand gilt, etwa die Kampenwand, wo seit dieser Woche wieder die farbenfrohen Vierer-Gondeln gen Gipfel schweben.

"Die Zeit der kleineren Skigebiete ist endlich gekommen", freut sich Helldobler über den Wintereinbruch zum Jahresbeginn. "Jetzt sind wir gemäß unserer Werbung wirklich ein Naturschnee-Paradies." Den riesigen künstlichen Beschneiungsaufwand könne man sich ohnehin nicht leisten. "Und das wollen wir auch nicht." Denn nicht nur die Bergener Touristiker stellen fest, dass immer mehr Skifahrer die Retro-Schiene entdecken und Wert darauf legen, auf Naturschnee zu fahren. "Dazu Liftkarten zu annehmbaren Preisen und kein großes Gedränge." Alle haben genug Platz für ihre Schwünge, betont Wolfgang Helldobler. Daran ändere auch der Skitourenboom nichts.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie in der Wochenendausgabe Ihrer Heimatzeitung (Online-Kiosk) oder hier als registrierter Abonnent.