Schlägerei am frühen Morgen

Vor einem Spielsalon in der Werner-von-Siemens-Straße in Traunreut kam es am frühen Samstagmorgen zu einer Schlägerei. Kurz nach 5 Uhr gingen zwei Gäste in dem Lokal zunächst verbal aufeinander los. Das ganze verlagerte sich auf dann den Parkplatz vor dem Lokal, wo der 32-jährige Traunreuter und der 28-jährige Schnaitseer aufeinander einschlugen.

Während der Rangelei fielen sie gegen ein geparktes Auto, das leicht beschädigt wurde. Da sich der 28-Jährige eine Platzwunde im Gesicht zuzog, wurde ein Rettungswagen gerufen.Die genauen Umstände der Schlägerei müssen noch durch die Polizei geklärt werden. − red