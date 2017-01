Topf mit Kartoffeln auf Herd vergessen – Feuerwehreinsatz

Foto: FDL/BeMi Foto: FDL/BeMi



Weil die Bewohnerin den Topf mit Kartoffeln auf dem eingeschalteten Herd vergessen hatte und das Essen angebrannt war, mussten die Feuerwehren Traunreut und Traunwalchen am Samstag um 19.10 Uhr in die Adalbert-Stifter-Straße ausrücken. Eine Nachbarin aus dem Wohnblock hatte über Notruf die Rettungskräfte alarmiert, weil ein Rauchmelder aus einer Wohnung zu hören war. Ein Polizist gelangte über eine angelehnte Balkontür in die verrauchte Wohnung. In der Küche entdeckte er einen Kochtopf mit Kartoffeln auf dem eingeschalteten Herde. Er nahm diesen von der Platte und übergab ihn seiner draußen wartenden Kollegin, die den Topf zum Abkühlen in den Schnee warf. Löschen mussten die Floriansjünger nicht mehr, es entstand auch kein Schaden. Weil die Wohnungsinhaberin nicht da war, musste auch der Rettungsdienst nicht tätig werden. − red