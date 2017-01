Ausweichmanöver endet an Strommast

Der hölzerne Strommast und der Nissan wurden bei dem missglückten Ausweichmanöver schwer beschädigt. − Foto: FDL/Lamminger Der hölzerne Strommast und der Nissan wurden bei dem missglückten Ausweichmanöver schwer beschädigt. − Foto: FDL/Lamminger



Ein geknickter Strommast und eine Totalsperre der B304 verursachte am Samstag ein Autofahrer bei einem Ausweichmanöver gegen 9.10 Uhr zwischen Stein an der Traun und St. Georgen. Der Unfall passierte, als ein 24-jähriger Trostberger mit seinem Nissan auf der B 304 von Stein kommend in Richtung St. Georgen unterwegs war.

Er bemerkte ein zwischen den beiden Ortschaften an der Straße stehendes Pannenfahrzeug zu spät und versuchte, nach links auszuweichen. Dies gelang ihm zwar, aber beim Ende des Ausweichmanövers verlor er die Kontrolle über sein Auto, er kam nach rechts von der Straße ab und rammte den neben den Straße stehenden hölzernen Mast. Dieser wurde schwer beschädigt. Während der Unfallaufnahme musste die Steiner Feuerwehr die Unfallstelle absichern und den Verkehr über Traunreut umleiten. Der Lenker blieb unverletzt. − red