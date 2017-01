Zu schnell dran: Auto schleudert aus Kurve und landet auf dem Dach

Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. −Foto: FDL/Lamminger Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. −Foto: FDL/Lamminger



Glimpflich ausgegangen ist ein Unfall am Freitag für eine Pallingerin: Obwohl sich ihr Auto überschlug, kam die 19-Jährige mit leichten Verletzungen davon. Laut der Polizei Laufen war sie gegen 17.20 Uhr von Palling in Richtung Wiesmühl unterwegs. In einer Kurve, kurz vor Unteröd, verlor sie wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte nach rechts von der Fahrbahn. In der angrenzenden Wiese überschlug sich das Auto und blieb rund 30 Meter von der Straße entfernt auf dem Dach liegen. Die Pallingerin wurde leicht verletzt und konnte sich selbst aus ihrem Wagen befreien. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Zur Absicherung und Ausleuchtung der Unfallstelle war die Feuerwehr Törring mit 30 Aktiven vor Ort. − red