Kälte in Bayern: Die Donau und Teile des Chiemsees frieren zu +++ Video

An der Fähranlegestelle Sandbach breitet sich eine riesige Eisfläche aus. Sie reicht bis zum anderen Ufer und endet flussaufwärts erst in Hausbach. − Foto: Baumgartl An der Fähranlegestelle Sandbach breitet sich eine riesige Eisfläche aus. Sie reicht bis zum anderen Ufer und endet flussaufwärts erst in Hausbach. − Foto: Baumgartl



Ein seltenes Schauspiel ist auf der Donau zu sehen: Wohin das Auge blickt, treiben Eisschollen vorbei oder hat sich sogar eine geschlossene Eisdecke gebildet, wie am Sonntagmittag zwischen Hausbach und Sandbach.

Am Freitag waren noch vereinzelte Eisschollen an Vilshofen (Landkreis Passau) vorbeigetrieben. Doch die nächtlichen Minustemperaturen bis 15 Grad ließen schon am Samstag den Strom der vorbeikommenden Brocken dichter werden. Am Sonntag waren schließlich so viele Eisstücke auf der Donau unterwegs, dass sie sich an manchen Stellen kilometerweit zu einer geschlossenen Eisdecke verbanden. Auch im Bereich der Schifffahrtsrinne fror der Fluss zwischen Hausbach und Sandbach dabei zu.

Wegen dicker Eisschollen hatte die Schleuse Kachet bei Passau bereits am Samstag ihren Betrieb eingestellt. Zwischen Vilshofen und Passau können keine Schiffe mehr verkehren. Die Häfen Straubing und Deggendorf sind noch frei.



Dicke Eisschollen haben sich auf der Donau gebildet. − Foto: Rücker Dicke Eisschollen haben sich auf der Donau gebildet. − Foto: Rücker



Die Eisplatten sind etwa fünf Zentimeter dick. Stellenweise schieben sie sich übereinander und türmen sich zu etwa 30 Zentimeter hohen Mini-Gebirgsketten auf der Eisfläche auf. Auch der Bereich zwischen der Sandbacher Fähranlegestelle und dem gegenüberliegenden Ufer war Sonntagmittag komplett dicht. Weiter flussabwärts Richtung Passau zeigten sich deutlich mehr eisfreie Flächen, vor allem in der Fahrrinne.

Das wachsende Eis weckt Erinnerungen an den letzten Eisstoß auf der Donau im Februar 2012. Damals hatten sich die Schollen vom Kraftwerk Kachlet an 18 Kilometer donauaufwärts angestaut und bis zu 1,50 Meter hoch aufgetürmt. Dadurch stieg der Donaupegel stark an, ein Hochwasser wurde befürchtet. Nach rund einer Woche setzte Tauwetter ein und das Eis floss jedoch ab, ohne nennenswerten Schaden anzurichten.

Am Chiemsee ist die Schifffahrt teilweise wegen der Eisdecke eingestellt

Der Chiemsee ist so stark zugefroren, dass die Schifffahrt zwischen Prien und der Herreninsel am Sonntagabend eingestellt werden sollte. Die Strecke von Gstadt zur Herreninsel wird am Montag nach dem sogenannten Eisfahrplan durchgeführt, wie die Betreiber der Chiemsee-Schifffahrt am Sonntag mitteilten. Wie lange diese Strecke noch befahren werden könne, sei ungewiss und wetterabhängig. − heb/dpa

Video: Dicke Eisschollen treiben auf der Donau Richtung Passau