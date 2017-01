Ringhamer "Chaosbushäusl" steht – aber es ist nicht dicht

Das Wartehäuschen steht. Was fehlt, sind die Glasscheiben hinten und rechts. Um die Kinder vor Wind und Wetter zu schützen, hat man nun provisorisch Holzplatten angebracht. − Foto: Höfer Das Wartehäuschen steht. Was fehlt, sind die Glasscheiben hinten und rechts. Um die Kinder vor Wind und Wetter zu schützen, hat man nun provisorisch Holzplatten angebracht. − Foto: Höfer



"Schöner warten" hatte die Heimatzeitung im Juli 2015 getitelt. Es ging um ein etwas anders gestaltetes Buswartehäuschen an der Staatsstraße bei Ringham. Der Pettinger Innenarchitekt Josef Gröbner jun. hatte dies der Gemeinde vorgeschlagen und mehrere Entwurfsskizzen vorgelegt. Der Gemeinderat hatte im Oktober 2015 trotz mancher Skepsis einen Kostenrahmen bis zu 10000 Euro abgesegnet.

"Es pressiert", hatte Bürgermeister Karl Lanzinger in dieser ersten Sitzung betont, "vor dem schlechten Wetter soll es stehen." In der Sitzung vom 8. Oktober 2015 hatte Josef Gröbner noch eine baldige Umsetzung angekündigt. Doch das Vorhaben stockte.

Inzwischen steht zwar das moderne Häuschen aus Lärchenholz an seinem Platz. Was fehlt, sind jedoch die Glasscheiben an der rechten und an der Hinterseite. "Da zieht's wie in einem Affenstall", beschrieb Gemeinderatsmitglied Theo Pastötter in der jüngsten Sitzung die Situation beim "Ringhamer Chaosbushäusl".