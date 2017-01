So wird 2017 in Tittmoning: Kindergarten und Brückner-Gelände

Das Rathaus mag Konrad Schupfner gern, er würde es nicht für einen Neubau tauschen. Was ihn allerdings stört, sind der bröckelnde Putz der Fassade und die grünen Flecken an der Mauer zur Rathausgasse (rechts): "Eine schlechte Visitenkarte." − Foto: Bernard Das Rathaus mag Konrad Schupfner gern, er würde es nicht für einen Neubau tauschen. Was ihn allerdings stört, sind der bröckelnde Putz der Fassade und die grünen Flecken an der Mauer zur Rathausgasse (rechts): "Eine schlechte Visitenkarte." − Foto: Bernard



Das neue Jahr ist noch keinen Monat alt, aber es scheint, dass man in Tittmoning heuer keine Zeit verlieren will. Einige der großen Projekte, die 2017 anstehen, packt der Stadtrat gleich im Januar an: Bereits in seiner ersten Sitzung beschäftigte er sich mit der Dorfgestaltung in Asten und der dritten Gruppe für den Tittmoninger Kindergarten – die Räume dafür müssen bis September fertig sein. In der morgigen Bauausschusssitzung kommt das Thema noch einmal auf den Tisch, genauso wie zwei Sanierungsfälle: das Dach der Friedhofskapelle und die Außenseite des Rathauses.

Dass diese heuer, trotz eines engen Haushalts, in Angriff genommen wird, freut Bürgermeister Konrad Schupfner besonders. Aber ebenso prägend für das Stadtbild wie ein ausgebessertes Rathaus wird das Ergebnis eines weiteren Projekts sein. "Die Entwicklung des Brücknergeländes wird uns sehr beschäftigen", erklärt Schupfner. Wenn das Unternehmen nach Abtenham gezogen ist, soll die Industriebrache vor dem Laufener Tor umgestaltet werden. "Es gibt noch keinen Beschluss, aber in der Stadtratsklausur haben wir schon geredet", sagt Schupfner über die zukünftige Nutzung: "Der Schwerpunkt ‚Wohnen‘ ist klar." Die Stadt habe ein "Defizit an kleinen und mittleren Wohnungen".

Barrierefrei und seniorengerecht sollten die Gebäude sein, möglich seien auch Räume für Dienstleister oder bestimmte Gewerbetreibende. Wichtig sei jedoch, dass sich keine Branchen ansiedelten, die den Innenstadt-Geschäften Konkurrenz machen. Wie schon für die Gestaltung des Hüttenthaler Felds soll es einen städtebaulichen Wettbewerb geben. − smbMehr zum Thema lesen Sie am Montag, 23. Januar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.