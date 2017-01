Ausgezeichnete Bioprodukte: Chiemgaukorn und Flaschlbrot

Landwirtschaftsminister Helmut Brunner (von links) übergab die Urkunde an die Goldgewinner Julia Reimann und Stefan Schmutz von Chiemgaukorn aus Weiding. − Fotos: LVÖ Bayern/Christoph Assmann Landwirtschaftsminister Helmut Brunner (von links) übergab die Urkunde an die Goldgewinner Julia Reimann und Stefan Schmutz von Chiemgaukorn aus Weiding. − Fotos: LVÖ Bayern/Christoph Assmann



Gold für Julia Reimann und Stefan Schmutz vom Bio-Hof "Chiemgaukorn" in Weiding bei Trostberg (Landkreis Traunstein) für ihren Chiemgauer Knuspertaler und Bronze für das Flaschlbrot von Jessica Linner aus Tettenhausen in Kooperation mit der Ökomodellregion Waginger See-Rupertiwinkel. Diese zwei Projekte aus dem Landkreis Traunstein sind am Samstag auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin zusammen mit acht weiteren als "Bayerns beste Bio-Produkte 2017" ausgezeichnet worden.

Die Ökomodellregion ist zusammen mit der Partnerregion Isental auch an einem dritten Preis beteiligt: 40 Bauern aus den beiden Regionen liefern den Hafer für das mit Bronze ausgezeichnete Produkt "Granola"-Knuspermüsli der Barnhouse Naturprodukte GmbH in Mühldorf.

"In diesen Produkten findet sich all das, was wir uns als Verbraucher von Lebensmitteln wünschen: eine umfassende Nachhaltigkeit, die in der Region gestaltet wird und dort wirkt, und ein ganz besonderer Geschmack, den es nicht überall so gibt", so Josef Wetzstein, der Vorsitzende der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau (LVÖ), der gemeinsam mit dem Bayerischen Landwirtschaftsminister Helmut Brunner die Preise übergab.



