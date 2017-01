Überfall auf Tankstelle gescheitert

Mit einer Pistole hatte der Unbekannte die Kassiererin in der Tankstelle bedroht. Mit einer Pistole hatte der Unbekannte die Kassiererin in der Tankstelle bedroht.



Ein unbekannter Mann hat am Samstagvormittag versucht, die Tankstelle an der Traunsteiner Straße in Altenmarkt zu überfallen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der maskierte Mann drohte der Kassiererin mit einer Pistole und forderte Geld. Die Kassiererin gab dem Mann zu verstehen, dass sie die Kasse nicht öffnen könne. Daraufhin flüchtete der Unbekannte.

Er ist etwa 1,80 Meter groß, zirka 30 Jahre alt, war dunkel gekleidet und trug eine Maske. Er soll sich in gebrochenem Deutsch ausgedrückt haben. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Jetzt ermittelt die Traunsteiner Kriminalpolizei in dem Fall und bittet auch um Hinweise. − red

