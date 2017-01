Trio soll fast 200 Kilo Haschisch importiert haben: Prozess gestartet

Mit diesem Foto feierte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd Mitte 2016 den Fahndungserfolg. Nach der Sicherstellung von 85 Kilogramm Haschisch war das Trio festgenommen worden, das seit Montag in Traunstein vor Gericht steht. − Foto: Polizeipräsidium/dpa Mit diesem Foto feierte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd Mitte 2016 den Fahndungserfolg. Nach der Sicherstellung von 85 Kilogramm Haschisch war das Trio festgenommen worden, das seit Montag in Traunstein vor Gericht steht. − Foto: Polizeipräsidium/dpa



Um fast 200 Kilogramm Haschisch und schwunghaften Drogenhandel im Raum Traunstein und München geht es in einem Prozess gegen drei Angeklagte in Traunstein: Zwei 38 und 45 Jahre alte Männer und eine 28-jährige Frau, alle aus Chiemsee-Gemeinden, stehen seit Montag vor der Zweiten Strafkammer am Landgericht Traunstein. Die Angeklagten zeigten sich geständig. Das Gericht mit Vorsitzendem Richter Erich Fuchs hatte den Männern im Gegenzug für Geständnisse Freiheitsstrafen zwischen acht und knapp neuneinhalb Jahren zugesagt, der Frau zwischen zwei und drei Jahren. Das Urteil wird am Donnerstag erwartet.

Der 23. Mai 2016 bedeutete für das Trio eine Wende. Die Männer hatten laut Anklage gemeinsam mit unbekannten Mittätern den Transport von 85 Kilogramm Haschisch mit Hilfe einer Spedition von Spanien nach München in die Wege geleitet. Als die beiden Angeklagten die in einer versperrten Stahlkiste verpackten Drogen mit einem Mietfahrzeug vom Messegelände wegschafften, gerieten sie in München in eine Polizeikontrolle. Im Wagen fand sich außerdem ein Revolver mit 24 Schuss Munition. − kdEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstag-Ausgabe, 24. Januar 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.