Betrunkene bei Streits in Traunstein verletzt

Nach mehreren Körperverletzungen am Wochenende in Traunstein ermittelt die Polizei. Am Samstag gegen 1.20 Uhr war es zunächst in der Wasserburger Straße zu einer Rangelei zwischen einem 20-Jährigen aus Waging, einem 19-Jährigen aus Traunreut und einem unbekannten Täter gekommen. Der 19-Jährige gab an, einen Schlag ins Gesicht bekommen zu haben, der 20-Jährige klagte über eine Knöchelverletzung. Die Geschädigten waren deutlich alkoholisiert.

Am Sonntag gegen 2.20 Uhr war ein 27-Jähriger aus Trostberg auf der Herzog-Wilhelm-Straße zur Diskothek "Kafka" unterwegs. Der 27-Jährige gab an, dass ihm vor dem Gasthaus "Sailer Keller" eine Personengruppe entgegen kam und er unvermittelt von zwei Männern angegriffen wurde. Die Oberlippe des stark alkoholisierten Trostbergers platzte auf. Er wurde im Krankenhaus Traunstein versorgt.

Am Sonntag zwischen 3 und 4 Uhr geriet eine 34-Jährige aus Traunstein in der Wasserburger Straße mit ihrem Freund in Streit, der sie schließlich zu Boden schubste. Danach griff der Mann auch einen 21-Jährigen aus Nußdorf mit einem Kopfstoß an, wobei das Opfer eine aufgeplatzte Lippe davontrug. Er bedrohte und beleidigte auch noch zwei weitere Zeuginnen und flüchtete.

Wer Hinweise zu den Körperverletzungen geben kann, soll sich mit der Polizei in Verbindung setzen, Tel. 0861/9873-0. − red