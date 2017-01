Feinstaub: Grenzwert mehrfach überschritten

Nichts zu lachen: Die Feinstaubbelastung in Trostberg, wegen der die Geschwindigkeitsbeschränkung an der Traunsteiner Straße eingeführt wurde, ist momentan extrem hoch. − Foto: luh Nichts zu lachen: Die Feinstaubbelastung in Trostberg, wegen der die Geschwindigkeitsbeschränkung an der Traunsteiner Straße eingeführt wurde, ist momentan extrem hoch. − Foto: luh



In Stuttgart wurde am 15. Januar Feinstaubalarm ausgerufen. Aber nicht nur dort herrscht dicke Luft. Auch in Trostberg ist der Grenzwert (50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft) weit überschritten. Am Sonntag betrug der Tagesmittelwert an der Messstation des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) an der Schwimmbadstraße in Trostberg 123 Mikrogramm, gestern Nachmittag stand der Gleitende 24-Stundenmittelwert bei 114 Mikrogramm. Zum Vergleich: In Stuttgart lag der Tagesmittelwert am Sonntag bei 134 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Auf der Internetseite des LfU sind die aktuellen Messergebnisse rund um die Uhr abzulesen. Der höchste Wert dieser Tage wurde am Sonntag um 17 Uhr verzeichnet: 152 Mikrogramm. Bis zu einem Tagesmittelwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter wird die Luftgüteklasse als ausreichend eingestuft, bis 99 Mikrogramm als schlecht und ab 100 Mikrogramm als sehr schlecht. "Wenn schon an der Messstation beim Schwimmbad der Tagesmittelwert bei 123 Mikrogramm liegt, dann kann man sich vorstellen, wie hoch die Belastung an der Engstelle der Traunsteiner Straße ist", meint Rudolf Bencker sen., der sich schon seit Jahren mit der Problematik in Trostberg befasst.

Gründe für die hohe Belastung sind der Straßenverkehr, Industrie-Emissionen und die zunehmende Nutzung von Holzöfen. Bei einer stark austauscharmen Wetterlage, wie sie derzeit herrscht, reichert sich die Luft vor allem in Kessel- und Tallagen stark an. Eine Besserung der Luftqualität ist derzeit nicht in Sicht: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt weiterhin ein stark eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre voraus.

