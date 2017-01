"Invasion der Tiere" in der Alten Schule Petting +++ Fotos

Der sonst sehr strenge Eingangswächter der Ringham-Pettinger, Toni Barmbichler, ließ diese gar nicht tierischen aussehenden "Cancan-Girls" gut gelaunt passieren. − Foto: Albrecht Der sonst sehr strenge Eingangswächter der Ringham-Pettinger, Toni Barmbichler, ließ diese gar nicht tierischen aussehenden "Cancan-Girls" gut gelaunt passieren. − Foto: Albrecht



Was tun mit einer alten Schule, die demnächst abgerissen wird? Eignet sich doch ausgezeichnet für eine heiße Party. So dachte jedenfalls die Musikkapelle Ringham-Petting und veranstaltete just eine solche Feier unter dem Titel "Karneval der Tiere" – wenige Wochen, bevor der Abriss beginnen soll. Natürlich half die Jahreszeit dabei: denn die "närrische" ist in vollem Gange. Dementsprechend fiel die Party aus: hier sehen Sie weitere Fotos.

Im Nu waren alle Schulräume mit Feiernden in ausgefallenen, aber meist dem Thema angepassten Kostümen gefüllt. Hirsche, Bären, sogar Elefanten liefen herum. Einige Monster, aber auch schöne Käfer und ein ganzer Schwarm "Schnapsdrosseln", die gern einen zwitscherten, waren gekommen. Schon vor 21 Uhr war in dem Gedränge kaum noch ein Durchkommen von einem Klassenzimmer ins nächste. Trotzdem verlief alles friedlich und in hervorragender Laune.