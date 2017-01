Empfang für den Helferkreis: Gemeinsam Barrieren abbauen

Zum zweiten Mal in Tittmoning: Die kurdischen Musiker Sardar (links) und Ayad aus Salzburg hatten schon beim Barbaramarkt gespielt. − Foto: Poschmann-Reichenau Zum zweiten Mal in Tittmoning: Die kurdischen Musiker Sardar (links) und Ayad aus Salzburg hatten schon beim Barbaramarkt gespielt. − Foto: Poschmann-Reichenau



Als Dank für ihr Engagement hatte Bürgermeister Konrad Schupfner die Freiwilligen des Helferkreises Tittmoning zu einem Empfang in den Braugasthof geladen. Mit Buffet und Getränken gut bewirtet, verbrachte man einen gemütlichen Abend. Musikalisch unterhalten wurden die Gäste von dem kurdischen Duo Ayad und Sardar, das schon in der orientalischen Teestube am Barbaramarkt für Stimmung gesorgt hatte.

Johannes Lanser, der seit einem Jahr bei der Stadtverwaltung hauptamtlich die Aktivitäten rund um Flüchtlinge und Asylbewerber koordiniert, konnte rund die Hälfte der insgesamt mehr als achtzig Bürger aus den verschiedenen Gemeindeteilen begrüßen, die sich seit mehr als einem Jahr in der örtlichen Flüchtlingshilfe engagieren. Er gab einführend einen kurzen persönlichen Rückblick und dankte den Anwesenden für ihren Einsatz, der nicht selbstverständlich sei. "Wir haben viel gelernt und viel weitergegeben in dieser Zeit", stellte er fest und: "Es ist schön, dass nach über einem Jahr immer noch so viele aktiv dabei sind!"

Ähnlich äußerte sich Bürgermeister Schupfner, der sich freute, unter den anwesenden Helfern auch die Stadträte Hans Glück und Maria Kellner begrüßen zu dürfen. Im Namen der Stadt zollte er dem Helferkreis mit seinen Koordinatoren Johannes Lanser und Adrienne Baumann Anerkennung für die geleistete Arbeit, etwa bei Deutschkursen, als Fahrdienst oder medizinischer Dienst, als Unterstützung bei der Arbeitssuche und Begleitung bei Behördengängen, bei der Beschaffung und Wartung von Fahrrädern und in der Kleiderkammer.

Das nächste Café International findet bereits am Samstag, 28. Januar, ab 15 Uhr im Tittmoninger Pfarrheim statt.