In Gaststätten Spielautomaten geknackt: Haft und zwei Mal Bewährung

Zahlreiche Handygespräche, konzentriert in bestimmten Funkzellen, führten die "Ermittlungsgruppe Lokal" der Kripo Traunstein zusammen mit DNA-Spuren auf die Spur dreier Serieneinbrecher. Sie hatten es in Gaststätten im südostbayerischen Raum auf den Inhalt von Geldautomaten und anderes Bargeld abgesehen. Die drei in Freilassing beziehungsweise Krefeld lebenden Täter, zwei aus dem Kosovo, einer aus Serbien stammend, verurteilte die Sechste Strafkammer am Landgericht Traunstein mit Vorsitzendem Richter Dr. Jürgen Zenkel am Montag wegen Diebstahls und Sachbeschädigungen zu Freiheitsstrafen zwischen drei Jahren und eineinhalb Jahren, davon zwei Mal mit Bewährung.

Zwischen August 2015 und April 2016 ereigneten sich 76 Einbrüche im südostbayerischen Raum. Die Ermittler kamen auf einen Beuteschaden von fast 250000 Euro und einen noch höheren Sachschaden von 276000 Euro. Unter anderem suchten die Einbrecher sechs Lokale in Freilassing heim und zwei in Trostberg. Je einmal schlugen sie in Rosenheim, Marquartstein, Bergen, Ruhpolding, Waging, Taching, Teisendorf, Piding und Laufen zu. Sie erbeuteten jeweils Bargeld von einigen Hundert bis zu über 10000 Euro und richteten immensen Sachschaden an. Zum Prozessauftakt leugneten die Angeklagten zunächst alle Vorwürfe, räumten nach mahnenden Worten des Vorsitzenden Richters aber unisono alle Punkte der Anklage ein.