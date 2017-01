Waginger See komplett zugefroren – Eis aber nicht freigegeben

Einige trauen sich bereits auf das Eis des Waginger Sees. Offiziell freigegeben wird es jedoch nie. −Foto: privat Einige trauen sich bereits auf das Eis des Waginger Sees. Offiziell freigegeben wird es jedoch nie. −Foto: privat



Geradezu in Rekordzeit ist bis zum vergangenen Wochenende der Waginger See zugefroren. Es ist, erinnern sich Waginger Wasserwachtler, einige Jahre her, dass dies zuletzt der Fall war. Noch seltener ist es, dass der See so schnell zufriert: Waren am Donnerstag noch große Flächen eisfrei, so war am Sonntag alles zu – und viele Wintersportler trieb es auf die glatten Flächen. Das Eis am Waginger See wird nie offiziell freigegeben, es gilt die persönliche Verantwortung. Aufmerksamkeit ist immer empfohlen. An Stellen, wo Bäche in den See fließen, wird das Eis schnell brüchig; auch kann es zu Brüchen und Verwerfungen zwischen einzelnen Eisflächen kommen. Daher ist die Wasserwacht am See präsent. Zur Auffrischung hat sie in den vergangenen Wochen einige Übungen zur Eisrettung durchgeführt − he