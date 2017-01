Ballone erhellen den Nachthimmel

Die neun Balloneleuchten in bunten Farben. − Fotos: Wegscheider Die neun Balloneleuchten in bunten Farben. − Fotos: Wegscheider



"Das hat sich echt rentiert, dass wir hierher nach Inzell gefahren sind, es ist wirklich sehenswert", freut sich ein Paar aus Bad Reichenhall. Das dürfte die Meinung der vielen Besucher des Ballonglühens in Inzell (Landkreis BGL) widerspiegeln. Mehr als 2000 Besucher sind nach Inzell gekommen. Neun Heißluftballone "glühten" am Sonntagabend und erhellten so den sternenklaren Nachthimmel bei frostigen minus acht Grad Celsius.

Es ist nun schon gute Tradition, dass zu Beginn der Ballonwoche in Inzell zwischen Badepark und Campingplatz auf der Kreuzfeldwiese die Ballone den Nachthimmel erleuchten. Die Ballone leuchteten am Sonntagabend abwechselnd und gemeinsam zu einer eigenen Choreographie mit speziell ausgesuchten Liedern wie ‚Magic‘.

In Inzell waren wieder mehr als 2000 Leute auf der Wiese zwischen Campingplatz und Badepark, um das Ballonglühen mitzuerleben. Viele Stände mit Köstlichkeiten wie Glühwein, Bratwürsten und gebrannten Mandeln gaben der ganzen Veranstaltung eine Volksfestatmosphäre. Lagerfeuer mit Stockbrotbacken kam vor allem bei den jüngeren Besuchern sehr gut an. Die Band ‚Boarisch Six‘ sorgte mit fetzigen Liedern für die musikalische Umrahmung und als besondere Attraktion sorgte die Gruppe "InFIREty" mit ihrer spektakulären Feuershow.



Die Gruppe "InFIREty" fasziniert mit ihrer spektakulären Feuershow die Besucher. Die Gruppe "InFIREty" fasziniert mit ihrer spektakulären Feuershow die Besucher.



Für Interessenten gibt es auch die Möglichkeit mitzufahren. Genauere Auskünfte darüber gibt die Inzeller Touristik . Die letzte Mitfahrgelegenheit besteht am Freitag, 27. Januar. Aufgrund des sensationellen Winterwetters in den nächsten Tagen wird das Ballonfahren bestimmt ein besonderes Erlebnis. Durch die Inversionswetterlage dürfte es in der Höhe auch wärmer sein. − hwMehr dazu lesen Sie im Reichenhaller Tagblatt/Freilassinger Anzeiger vom 24. Januar.



Die Band ‚Boarisch Six‘ sorgt mit fetzigen Liedern für gute Stimmung und heizt dem Publikum ein. Die Band ‚Boarisch Six‘ sorgt mit fetzigen Liedern für gute Stimmung und heizt dem Publikum ein.