Stadträte gewinnen Eisstockturnier der Hilfsorganisationen

Beim Eisstockturnier der Hilfsorganisationen in der Stadt Traunreut holte sich die Mannschaft der Stadträte den Sieg und den Pokal. Drei Mannschaften waren am Ende punktgleich und hatten jeweils sechs Siege auf ihrem Konto. Aufgrund der besseren Stocknote gewannen die Stadträte. Bei klirrender Kälte standen die neun teilnehmenden Mannschaften am Sonntag rund sechs Stunden auf dem Eis.

Beim Turnier, das jedes Jahr bei geeigneter Witterung von der Freiwilligen Feuerwehr Stein ausgerichtet wird, wurde um jedes Spiel, jeden Punkt hart aber fair gekämpft und am Ende ging es ziemlich eng her. Die Mannschaften Stadträte, Stadtverwaltung/Bauhof sowie die Freiwillige Feuerwehr Stein lagen punktgleich vorne.

Die Reihung musste aufgrund der Stocknote entschieden werden. So konnte schließlich Bürgermeister Klaus Ritter den Siegerpokal für die Stadträte in Empfang nehmen, die Mannschaft Stadtverwaltung/Bauhof wurde Zweiter vor der Steiner Feuerwehr. Erfreulich viele Stadträte waren heuer dabei, die Mannschaft bestand neben anderen aus Sepp und Reinhard Winkler, Günther Dzial, Herbert Kusstatscher, Altstadtrat Sepp Siglreithmayr, Bürgermeister Klaus Ritter sowie den beiden Damen Helga Zembsch und Andrea Haslwanter.

Für das Stadtoberhaupt war beim Turnier das Siegen gar nicht das Wichtigste: "Ich freue mich für jeden, der gewinnt. Aber die Gemeinschaft, der Spaß am Sport, das ist das Schönste daran." Natürlich sei es auch ein gutes Gefühl, wenn man den einen oder anderen gegnerischen Stock "abschießt", hob der Bürgermeister hervor, der nur einmal im Jahr bei diesem Turnier einen Eisstock in der Hand hält. Voller Lob war Klaus Ritter bezüglich der hervorragenden Arbeit, die die Eisstockabteilung des TSV Stein/St. Georgen bei der Präparierung des Eises geleistet hat. − mix

