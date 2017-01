Feuerwehr-Versammlung wird wegen Einsatz verschoben

Für besondere Verdienste bei der Freiwilligen Feuerwehr wurde Heinz Hilpert (Mitte) mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. Hilpert ist 50 Jahre Mitglied und war über einen langen Zeitraum 1. Kommandant. Die Auszeichnung überreichten ihm Vorsitzender Mathias Besuch (links) und 1. Kommandant Stefan Helmel. − Fotos: ga Für besondere Verdienste bei der Freiwilligen Feuerwehr wurde Heinz Hilpert (Mitte) mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. Hilpert ist 50 Jahre Mitglied und war über einen langen Zeitraum 1. Kommandant. Die Auszeichnung überreichten ihm Vorsitzender Mathias Besuch (links) und 1. Kommandant Stefan Helmel. − Fotos: ga



Die Freiwillige Feuerwehr Traunwalchen musste am Samstagabend ausrücken. Dabei waren die Kameraden eigentlich auf ihrer Jahreshauptversammlung im Gasthaus Springer. Aufgrund eines vergessenen Kochtopfes kam es in einer Wohnung in Traunreut zu einer Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand (wir berichteten). Deshalb verschob sich der Versammlungsbeginn um gut eine halbe Stunde.

Angesichts des aktuellen Einsatzes appellierte Kreisbrandrat Josef Gnadl an die Führungskräfte, ausreichend Atemschutzgeräteträger vorzuhalten. In Traunwalchen haben von 53 Aktiven (45 Männer und acht Frauen) 25 eine Atemschutzträgerausbildung.

Gnadl, der nach 16 Jahren sein Amt aus Altersgründen niederlegt, lobte die beachtliche Zahl der Aktiven und insbesondere die Nachwuchsarbeit mit aktuell 19 aktiven Jugendlichen. "Ein guter Grundstock, auf dem man aufbauen kann", sagte der scheidende Kreisbrandrat. Gleichzeitig bat er darum, seinem Nachfolger, der sicherlich mit Neuerungen aufwarten werde, eine Chance zu geben. Abschließend stellte er fest: "In Traunwalchen ist alles in Ordnung."

Auch Bürgermeister Klaus Ritter lobte die Ausbildung und das Engagement der Aktiven und des Vereins. " Euer Einsatz ist die Zukunft der Sicherheit der Stadt." Zum aktuellen Sachstand bezüglich des Feuerwehrgerätehaus-Neubaus, mit dem im Frühjahr begonnen werden soll, konnte Ritter keine konkreten Aussagen treffen. Er werde sich aber in der Verwaltung informieren und den aktuellen Sachstand der Vorstandschaft per E-Mail zukommen lassen, so Ritter. Fakt sei, dass das Projekt nicht mehr auszubremsen sei.

Wie dem Bericht des 1. Kommandanten Stefan Helmel zu entnehmen war, war 2016 im Vergleich zum Vorjahr mit 41 Einsätzen ein ruhiges Jahr. 22 Mal musste die Wehr ausrücken. Haupteinsätze waren technische Hilfeleistungen. Viermal wurden die Floriansjünger zu Bränden gerufen. Dafür wurden laut Helmel rund 370 Einsatzstunden aufgewandt. Rechnet man die Übungen, Ausbildungen und Lehrgänge dazu, kommt man auf insgesamt 3300 geleistete Stunden. − ga

