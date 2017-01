Sechs Headliner beim Chiemsee Summer - 17 neue Bands bestätigt

Kommt dieses Jahr zusammen mit seinen Beginnern: Jan Delay. − Foto: Daniel Ober Kommt dieses Jahr zusammen mit seinen Beginnern: Jan Delay. − Foto: Daniel Ober



Die Beginner um Jan Delay, die amerikanischen Punkrock-Legenden von The Offspring und die schottische Band Biffy Clyro: Die Veranstalter des Chiemsee Summers haben am Dienstag weitere Bands für das Mega-Event von 16. bis 19. August 2017 in Übersee am Chiemsee (Landkreis Traunstein) bekanntgegeben. Die Namen sind ebenso hochkarätig wie die der Bands, die bereits im November angekündigt wurden. (Eine Liste mit allen bislang bestätigten Bands sowie ein Video finden Sie am Ende des Artikels)

Mit dem Deutsch-Rapper Casper und den kanadischen Punkrockern von Billy Talent sind schon im November zwei Headliner bekannt geworden. Vier kommen nun noch hinzu: The Offspring, die Beginner, Scooter und Biffy Clyro. Damit ist die Riege der sechs Headliner auf dem viertägigen Festival voll. Sowohl The Offspring (2015) als auch die Beginner (2013) waren bereits zu Gast in Übersee.

Außerdem sind 13 weitere Bands angekündigt worden, darunter Royal Republic, Zebrahead, Ohrbooten, Mad Caddies, Django 3000 und Fiva x JRBB. Eine Band feiert ihren Abschied von der großen Bühne beim diesjährigen Chiemsee Summer Festival: die Reggae-Punk-Combo Irie Révoltés.

Karten für das Event am Chiemsee gibt es schon jetzt auf der Homepage des Festivals.

Das sind alle bislang bestätigten Bands:

- Casper

- Billy Talent

- The Offspring

- Biffy Clyro

- Beginner

- Scooter

- Clueso

- SDP

- Wanda

- Jennifer Rostock

- 257ers

- Kontra K

- Royal Republic

- SSIO

- Irie Révoltés

- Frittenbude

- Zebrahead

- OK Kid

- Ohrbooten

- Turbostaat

- Antilopan Gang

- Heisskalt

- Mad Caddies

- Django 3000

- Fiva x JRBB

- SXTN

- Schmutzki

- Neonschwarz

- Drunken Masters

- Tonbandgerät

- The Lyctics

- The Tips

- Heischneida

Video: Chiemsee Summer 2017 - Die 2. Bandwelle ist am Start!