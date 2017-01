Drohung per SMS: Kein Urteil am Amtsgericht Traunstein

"Du kleines Arschloch. Ich mach’ dich alle. Glaub’ mir, du legst dich mit dem Verkehrten an. Lass die Pfoten von Maria (Name von der Redaktion geändert). Du Penner... sei vorsichtig." Diese SMS brachte einem 47-Jährigen aus Staudach-Egerndach eine Strafanzeige des Rivalen wegen Beleidigung und eine Verhandlung vor dem Amtsgericht Traunstein mit Richter Maximilian Lermer ein. Ein Urteil fiel gestern nicht – weil der Zeuge nicht erschien. Der Grassauer handelte sich für sein unentschuldigtes Fernbleiben eine Ordnungsstrafe von 200 Euro oder ersatzweise vier Tage Haft ein.

Verteidiger Michael Vogel aus Traunstein erklärte namens seines Mandanten, dieser bestreite die SMS und eine Beleidigung nicht. Hintergrund sei eine Beziehungsgeschichte. Der 47-Jährige wolle sich mit dem Beleidigten einigen – mit dem Ziel, dass dieser seinen Strafantrag zurückziehe. Der Angeklagte wolle sich entschuldigen und sei bereit, die kompletten Verfahrenskosten zu übernehmen. Ein neuer Prozesstermin steht noch nicht fest. Lermer appellierte gestern an Vogel, in der Zwischenzeit zu versuchen, mit dem Anzeigeerstatter auf schriftlichem Weg ein Agreement zu treffen. − kdEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 25. Januar 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau!