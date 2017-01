Klage zurückgezogen: Spielsalon musste aus Erdgeschoss ausziehen

"Bis auf Weiteres" umgezogen: Der Spielsalon in dem an den Rathausplatz angrenzenden Gebäude in der Marienstraße 1 darf nicht mehr im Erdgeschoss betrieben werden. − Foto: hr "Bis auf Weiteres" umgezogen: Der Spielsalon in dem an den Rathausplatz angrenzenden Gebäude in der Marienstraße 1 darf nicht mehr im Erdgeschoss betrieben werden. − Foto: hr



Vergangenes Jahr wurde an der Marienstraße 1 in Traunreut (Lkr. Traunstein) eine Spielhalle vom Ober- ins Erdgeschoss verlegt, obwohl die Betreiber dafür keine Genehmigung hatten. Die Traunreuter Stadtverwaltung informierte daraufhin das Landratsamt Traunstein, das die neue Nutzung untersagte.

Die Betreiber, die Blue Moon GmbH mit Sitz in Karlsfeld im Landkreis Dachau, legten dagegen Beschwerde am Verwaltungsgericht ein, zogen nun aber in der Verhandlung die Klage zurück und die Spielhalle wurde wieder in den ersten Stock umgesiedelt.

Gegen die Nutzungsuntersagung vom August 2016 war ein Eilantrag gestellt worden, der vom Verwaltungsgericht in München am 19. September vergangenen Jahres abgelehnt worden war. Jetzt fand am 10. Januar die mündliche Haupt-Verhandlung am Verwaltungsgericht in München statt.

"Nach entsprechender Hinweise des Gerichts in der etwas mehr als eine halbe Stunde dauernden Verhandlung erklärten die Beauftragten der Klägerin die Rücknahme der Klage", so Josef Maier, geschäftsleitender Beamter der Stadt Traunreut. Damit habe sich die Rechtsauffassung der Stadtverwaltung und des Landratsamtes durchgesetzt. Die Verfahrenskosten seien nun zu Lasten der Klägerin gegangen. Das Verwaltungsgericht in München bestätigte am Mittwochnachmittag gegenüber der Heimatzeitung diese Entscheidung. − hr

Mehr darüber lesen Sie am Mittwoch, 25. Januar, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.