Nur nicht übermütig werden auf dem Waginger See

In der Nähe des Kurhauses ist das Eis spiegelglatt – das freut wohl auch diesen Eishockeyspieler. − Fotos: Stefan Frisch



Zugegeben – es kribbelt in den Füßen, wenn man Bilder betrachtet, auf denen etwa Eishockeyspieler ihre Pucks über die fast leere Fläche des Waginger Sees gleiten lässt. Am liebsten würden sich viele wohl selbst in die Schlittschuhe zwängen und Spuren in das Spiegeleis kratzen, oder den Eisstock einpacken und losfahren. Oder das Ufer einmal aus einer anderen Perspektive betrachten. Trotzdem: Vorsicht ist geboten, auch wenn die Temperaturen seit längerem deutlich unter Null liegen und die Eisdecke auf dem See geschlossen ist.

Von offizieller Seite wird das Eis auf dem Waginger See nie freigegeben. Besonders aufpassen müssen diejenigen, die sich trotzdem darauf trauen, an Stellen, wo Bäche in den See fließen. Aber auch zwischen Kurhaus und Gut Horn sollte man nicht übermütig werden. Dort ist am Dienstag kurz nach Mittag ein Mann eingebrochen, wie ein Leser der Heimatzeitung mitteilte. Er sei zunächst komplett im Wasser verschwunden, habe sich jedoch selbst wieder herausziehen können. Dort sei nun ein Loch, warnte der Leser. − smb/Fotos: Stefan Frisch



Am Seeufer zwischen Gut Horn und Wolkersdorf sind Löcher im Eis. Dort konnten in den vergangenen Tagen sogar Enten schwimmen.